Die Abwehr wackelt – Doch YB will keine Verteidiger kaufen In knapp zwei Wochen geht es um die Champions League. Bis zu den Playoffs muss YB die Defensive festigen. Eine Position ist besonders dünn besetzt.

Aurèle Amenda, 20 Jahre alt und YB-Wertanlage. Er bildet zusammen mit Mohamed Ali Camara das Innenverteidiger-Duo Nummer 1. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Im Fussball gibt es nichts Älteres als die abgelaufene Saison. Geben Sie uns trotzdem zwei Sätze für einen Rückblick: Die Young Boys kassierten beim letzten Meistertitel in 36 Liga-Partien 30 Tore. Nur zwei Jahre davor haben die Berner noch besser verteidigt (29).

In der laufenden Saison hat YB fünf Tore kassiert: gegen Lausanne, Yverdon und Winterthur – Teams also, die eher gegen den Abstieg als um den Europacup spielen dürften. Das sind 1,7 Gegentore pro Spiel. Nur Basel (7 Gegentore), dem Tabellenvorletzten Stade-Lausanne Ouchy (6) und dem Tabellenletzten Winterthur (10) ist es noch schlechter ergangen.

Trotzdem hat YB sieben Punkte geholt. Der Schaden ist deswegen überschaubar, weil sich die Offensivabteilung in der Tradition der Vorjahre schon jetzt wieder an die Liga-Spitze geschossen hat. Aber wie sieht das aus, wenn die Teams nicht mehr Lausanne, Yverdon und Winterthur heissen, sondern Luzern diesen Sonntag? Oder wenn es gegen den Sieger des Duells Slovan Bratislava/Maccabi Haifa um die Champions League und 30 Millionen aus der Uefa-Schatztruhe geht?

Nach dem Spiel gegen Winterthur hat Trainer Raphael Wicky jedenfalls schon mal festgehalten: «Wir können nicht in jedem Spiel zwei Tore kassieren.»

Das Duo Nummer 1 ist der Traum aller Sportchefs

Mit Liga, voraussichtlich drei Cup-Runden sowie Europacup werden die Young Boys bis Weihnachten 29 Partien bestreiten. Für die Nationalspieler kommen fünf bis sechs Länderspiele dazu.

Wegen dieses Programms hat YB eines der grössten und vor allem das breiteste Kader der Super League. Teil davon sind Aurèle Amenda und Mohamed Ali Camara, nach Cédric Zesigers Wechsel zu Wolfsburg die Innenverteidiger erster Wahl.

Amenda ist mit 20 Jahren der jüngste Stammspieler und damit eine der Wertanlagen dieses Kaders. Er ist 194 Zentimeter gross, Schweizer U-21-Nationalspieler und bis 2025 an YB gebunden. Camara ist 191 Zentimeter gross, 25 Jahre alt, guineischer A-Nationalspieler, seit Anfang August mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet.

Wer in einem Seminar für Sportchefs die Teilnehmenden bittet, ein Super-League-Abwehrzentrum ihrer Wünsche zu skizzieren: Beim Duo Amenda/Camara lässt sich wunderbar abzeichnen – wenn die beiden denn gesund bleiben.

Zählt man alle Karriere-Partien jener Spieler zusammen, deren Hauptposition die Innenverteidigung ist, so sind die Berner (435 Partien) fast halb so erfahren wie Spitzenreiter Servette (827).

Camara verpasste wegen Verletzungen in fünf Saisons bei YB 84 Spiele. Er fiel praktisch die ganze letzte Rückrunde aus, weil im Training der Meniskus des rechten Knies gerissen war.

Fehlen Camara oder Amenda, einer des Stammduos in der Innenverteidigung also, dann stehen Trainer Wicky die Kaderältesten Fabian Lustenberger und Loris Benito zur Verfügung. Doch auch sie sind immer wieder ausgefallen: Benito, 31 Jahre alt, hat 123-mal für YB gespielt und in dieser Zeit 81 Partien verpasst; Lustenberger, 35 Jahre alt, kommt auf 131 absolvierte Partien und 54 Spiele, für die er ausgefallen ist.

Über Lustenberger hat der Verein vor dem Saisonstart geschrieben, «dass seine Einsatzminuten nicht steigen werden. Aber ihn bei YB und in der Kabine zu haben, verleiht dem Team Schwung.»

Benito ist derweil gelernter Aussenverteidiger. Auf dieser Position stand er in Wettbewerbspartien 229-mal in der Startformation. Als Innenverteidiger lief er 36-mal auf – zuletzt vor einem Jahr in der ersten Cuprunde, beim 10:1 gegen den FC Schoenberg. Und: Wenn er Innenverteidiger war, agierte sein Team oft in einer Dreierkette, die YB unter Wicky noch kein einziges Mal gespielt hat.

Sportchef Steve von Bergen hat selbst weit über 400 Partien als Innenverteidiger bestritten, auch schon neben Benito. Er sagt über ihn: «Loris hat gezeigt, dass er alles mitbringt, was ein Innenverteidiger mitbringen muss: Zweikampfstärke, Schnelligkeit, Persönlichkeit. Wir haben keine Zweifel, dass er diese Position ausfüllen kann.»

So könnte YB gegen Luzern spielen Swissporarena, Sonntag, 16.30 Uhr. YB: Racioppi; Blum, Camara, Amenda, Persson; Niasse; Ugrinic, Rieder, Monteiro; Elia, Nsame.

Bei zwei der fünf Gegentreffer, gegen Lausanne und Yverdon, verlor Benito den Zweikampf gegen jene Spieler, die Sekundenbruchteile danach YB-Goalie Anthony Racioppi bezwangen. Dass er dabei als Aussenverteidiger spielte, zeigt, wie flexibel er in dieser Saison wird sein müssen.

Laut Sportchef ist die Abwehr komplett

YB zählt Benito also zu den Innenverteidigern. Damit hat der Verein jede Position doppelt besetzt. Gerade das zentrale Mittelfeld oder den Sturm bespielen Akteure, mit denen die Berner ihr Schiff in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung wissen.

Die Berufserfahrung im Abwehrzentrum aber ist bescheiden: Zählt man alle Karriere-Partien jener Spieler zusammen, deren Hauptposition die Innenverteidigung ist, so sind die Berner (435 Partien) fast halb so gut aufgestellt wie Spitzenreiter Servette (827). Schlusslicht ist im Übrigen der FC Basel mit 271 Partien.

Die Zahlen stammen vom Fachportal Transfermarkt.ch und sind schwierig zu vergleichen. Wie viel Erfahrungswert haben zum Beispiel zehn Spiele in der deutschen Bundesliga im Vergleich zu zehn Spielen in der Schweizer Challenge League?

Eine Tendenz zeigen die Zahlen trotzdem. Sie lautet: YB mag in Lustenberger und Benito zwei erfahrene Abwehrspieler haben. Aber YB fehlen im Vergleich zu anderen Teams Spieler, die in ihrer Karriere vor allem in der Innenverteidigung agiert haben.

Das Schweizer Transferfenster schliesst am 7. September, nach der sechsten Meisterschaftsrunde und während einer Nationalmannschaftspause. Doch Sportchef von Bergen sagt: «In der Abwehr sind wir komplett. Wenn nichts mehr passiert (Verletzungen etc., d. Red.), dann geschieht auch transfermässig nichts mehr.»

YB hat es sich sogar geleistet, einen Innenverteidiger abzugeben: Joel Bichsel, der 21-jährige Oltener aus dem eigenen Nachwuchs, 194 Zentimeter gross und U-20-Nationalspieler, verbringt die Saison leihweise in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg.

