Riesentransfer bahnt sich an – Doch nicht so «gaga»? Die Bayern wollen Starstürmer Harry Kane Noch vor kurzem wollte Uli Hoeness vom Tottenham-Captain nichts wissen. Jetzt bereiten die Münchner ein Geschäft vor, das 200 Millionen Euro kostet. Mindestens. Philipp Schneider

Hat in 435 Spielen für Tottenham 280 Tore geschossen: Captain Harry Kane. Foto: Getty Images

Vielleicht haben all jene Leute, die sich nun über die grosse Kaufmannslust des FC Bayern auf dem Transfermarkt wundern, vor drei Monaten nicht richtig zugehört. Zugegeben, Uli Hoeness war auch gar nicht so einfach zu verstehen, als er es sich gemütlich gemacht hatte auf einem roten Sofa, das die «Abendzeitung» zu seinen Ehren in den «Barocksaal» des Deutschen Theaters in München geschoben hatte.