Zahlen aus dem Raum Bern – Doch mehr häusliche

Gewalt während Pandemie Mit dem Lockdown haben sich die Meldungen wegen häuslicher Gewalt verdoppelt. Die Zahlen sind heute noch hoch. Experten vermuten Stress als Treiber. Sophie Reinhardt

Bedroht in der eigenen Wohnung: Die Kantonspolizei Bern rückte 2019 bis zu dreimal täglich wegen häuslicher Gewalt aus. Foto: Urs Baptista (Symbolbild)

Die Befürchtungen verdichten sich: Die Corona-Krise führt zu mehr Vorfällen von häuslicher Gewalt. Jedenfalls in der Stadt Bern und den umliegenden Gemeinden. Wer von der Polizei verdächtigt wird, etwa seine Partnerin verprügelt zu haben, bekommt eine Einladung zur sogenannten Täteransprache. Die Person, die zu Hause gewalttätig geworden ist, wird vom Statthalter zu einem Gespräch eingeladen. Dabei wird erörtert, wie sich der Vorgang ereignet hat und wie sich solche Szenen künftig vermeiden lassen. Seit dem Lockdown hat das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland eine deutlich höhere Zahl solcher Gesprächseinladungen verschickt. «Vor dem Lockdown hatten wir wöchentlich zwei bis drei Meldungen der Kantonspolizei und ebenso viele Gespräche», sagt Regierungsstatthalter Christoph Lerch (SP). Derzeit seien es doppelt so viele. «In der vergangenen Woche waren es bei mir persönlich sogar acht, so viele wie noch nie.»