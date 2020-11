Abo Gesundheit versus Grundrechte Verhältnismässig? Staatsrechtler sind uneins über faktisches Demoverbot

Der Berner Sicherheitsdirektor Philippe Müller will höchstens noch 15 Leute an Kundgebungen tolerieren. Doch wäre dieser Einschnitt in ein Grundrecht verhältnismässig? Experten argumentieren unterschiedlich.