Berner Audio-Spezialisten – DJs weltweit schwören auf ihre Mischpulte Oft sind sie bereits verkauft, bevor sie überhaupt fertig produziert sind: Marcel Schneider und Simon Schär bauen in ihrer Werkstatt Rotary Mixer – in minutiöser Handarbeit. Xymna Engel

«Wir haben die beste Zeit unseres Lebens»: Simon Schär und Marcel Schneider in ihrer Werkstatt im ehemaligen Loeb-Lager. Foto: Adrian Moser

Sie thronen auf dem Tisch wie übereinandergestapelte Grossstädte. Nur sind das hier natürlich keine Wolkenkratzer, sondern Kondensatoren und elektrische Widerstände auf Leiterplatten. Wir befinden uns in der Werkstatt von Marcel Schneider und Simon Schär – im obersten Stock des ehemaligen Loeb-Lagers in der Nähe des Weyerli. Im Hintergrund dringt 60er-Jahre-Soul aus Lautsprechern, die so gross sind wie Zapfsäulen. Kein Wunder, schliesslich geht es Schneider und Schär, beide Mitte dreissig, auch in ihrer täglichen Arbeit um nichts weniger als den perfekten Klang.