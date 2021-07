Federer und Nadal in Griffweite - Djokovic übersteht auch Shapovalovs Angriff

Wimbledon-Halbfinal – Djokovic übersteht auch Shapovalovs Angriff Der Serbe steigert sich einmal mehr in den wichtigen Momenten. Nach dem 7:6, 7:5, 7:5 gegen den jungen Kanadier fehlt ihm noch ein Sieg zum 20. Grand-Slam-Titel.

Nicht unwiderstehlich, letztlich aber doch souverän: Novak Djokovic steht zum siebten Mal im Wimbledon-Final. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Novak Djokovic ist in Wimbledon nicht zu stoppen. Der Serbe, der in diesem Jahr bereits das Australian und das French Open gewonnen hat, wehrte den Angriff von Denis Shapovalov ab und schlug den Kanadier 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Der Weltranglistenerste war in diesem Halbfinal nicht unbedingt der bessere Spieler, doch wenn es wichtig wurde, steigerte er sich wie so oft – und der Gegner verpasste seine Chancen.

Im ersten Durchgang hatte Shapovalov, der Djokovic mit seinen brachialen Schlägen immer wieder vor Probleme stellte, bei 5:4 zum Satzgewinn serviert, kassierte aber das Break und verlor schliesslich das Tiebreak. Im zweiten Satz vergab der 22-Jährige beim Stand von 2:2 drei Breakbälle in Serie und im nächsten Aufschlagspiel von Djokovic gleich nochmal zwei. Besser machte es der Favorit, der seinem Gegner zum 6:5 den Service abnahm und Satz 2 dann sicher nach Hause brachte.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt schien klar, wer den Centre Court als Sieger verlassen würde. Shapovalov stemmte sich zwar noch einmal gegen die drohende Niederlage, doch der Serbe schaffte im dritten Satz – es war abzusehen – das entscheidende Break zum 6:5. Wenige Minuten später war die Partie vorbei.

Ein Sieg fehlt zu Federer und Nadal

Djokovic steht damit zum siebten Mal im Wimbledon-Final, erst einen hat er verloren, 2013 gegen Andy Murray. Sollte er am Sonntag seinen sechsten Triumph an der Church Road erringen, würde er in Sachen Grand-Slam-Pokale zu Roger Federer und Rafael Nadal (je 20) aufschliessen.

Der Gegner am Sonntag um 15 Uhr Schweizer Zeit heisst Matteo Berrettini (ATP 9), der Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz (ATP 18) 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4 schlug. Der 34-jährige Djokovic hat die beiden bisherigen Duelle mit dem neun Jahre jüngeren Italiener für sich entschieden, zuletzt besiegte er ihn vor einem Monat im French-Open-Viertelfinal.

kai

