Der Fall spaltet die Tennisszene – «Djokovic hat kein Recht, hier zu sein» Der Ungar Marton Fucsovics kritisiert die Extrawurst der Weltnummer 1, andere sehen den Serben als Kämpfer für Prinzipien. So reagieren die anderen Spieler auf den Fall Djokovic.

Egoist oder Kämpfer für Prinzipien? Die Garderobe ist gespalten in der Causa Djokovic. Foto: Darrian Traynor (Getty Images)

Es gab Zeiten, da wurden die Tennisfans mit Selfies von Athletinnen und Athleten mit exotischen Tieren wie dem australischen Kurzschwanzkänguru (Quokka) aufs Australian Open eingestimmt. Dieser Tage erdrückt die Saga um Novak Djokovic alles, zumal sie täglich einen neuen Spin erhält und immer noch nicht klar ist, ob er ab Montag tatsächlich spielen kann.

Er wäre der Einzige von rund 400, die in der Qualifikation, im Hauptfeld und Doppel antreten, der nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Nur er und die Doppelspielerin Renata Voracova reisten mit einer Ausnahmegenehmigung ein. Die Tschechin, die sich kein Anwaltsteam leisten kann, ist seit Montag zurück in ihrer Heimat.

Doch wie reagieren die Spielerinnen und Spieler auf die Extrawurst von Djokovic? Wenn sie in Melbourne in Pressekonferenzen greifbar sein werden für die Medien, dürften fast alle dazu befragt werden. Einen ersten Vorgeschmack gab Weltnummer 38 Marton Fucsovics im Interview mit dem ungarischen Staatsfernsehen. «Die Gesundheit der Menschen steht an erster Stelle», sagte der letztjährige Wimbledon-Viertelfinalist. «Und es gibt Regeln, die schon vor Monaten festgelegt wurden, nämlich dass sich jeder impfen lassen muss, was Djokovic nicht getan hat. Unter diesem Gesichtspunkt finde ich, dass er kein Recht hat, hier zu sein.»

Geständnis der Weltnummer 1 Novak Djokovic ging zu Interview, obwohl er Corona-positiv war Abo So geht es im Fall Djokovic weiter Ungereimtheiten und neue Dokumente – Entscheid wohl am Donnerstag Abo Analyse zur Abschottungspolitik Australien will eine geschlossene Gesellschaft bleiben Auch der Portugiese Joao Sousa (ATP 140), der inzwischen zwei Runden in der Qualifikation überstanden hat, äusserte sich kritisch zum Serben: «Djokovic hat seine Ideale. Aber was hier passiert, ist nicht gut für das Tennis. Ich kann mich in ihn hineinversetzen und nachvollziehen, was er durchmacht. Aber es ist eine etwas egoistische Haltung gegenüber seinen Mitspielern. Denn viele von uns – ich nicht – wollten sich auch nicht impfen lassen und mussten es tun, um spielen zu können. So lauteten die Regeln. Es stellte sich heraus, dass es Djokovic gelungen war, diese zu umgehen.» 97 der Top 100 sind geimpft Die Ankündigung, man müsse geimpft sein, um in Melbourne spielen zu dürfen, sorgte in den vergangenen Wochen für eine drastische Erhöhung der Impfquote unter den Tenniscracks. Bei den Frauen sind nun gemäss der WTA 96 der Top 100 geimpft – im November waren es noch 85 gewesen. Die ATP steht bei 97 von 100. Nebst Djokovic ist der Amerikaner Tennys Sandgren (93) nicht geimpft, der dritte Name ist (noch) nicht bekannt. Die Männertour zeigte sich im Fall Djokovic, der ja aus dem Spielerrat ausgetreten ist und seine eigene Spielergewerkschaft (PTPA) gegründet hat, betont zurückhaltend.

Sandgren und der Franzose Pierre-Hugues Herbert (112) gaben schon früh ihre Absage fürs Australian Open bekannt, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Der Amerikaner, der in Melbourne 2020 einen epischen Viertelfinal gegen Roger Federer nach sieben verpassten Matchbällen verlor, fällt durch seine Abwesenheit aus den Top 100. In einem 51-minütigen Videointerview mit dem US-Investigativjournalisten Glenn Greenwald erklärte Sandgren nun im Detail seine Sicht der Dinge.

«Für mich ist das ein Hügel, auf dem es sich lohnt zu sterben.» Impfgegner Tennys Sandgren

Der 30-Jährige sympathisiert mit Djokovic und spricht von einer «Hexenjagd» gegen den Serben. Er selber beantragte aber keine Ausnahmegenehmigung, weil er davon ausging, die Bedingungen dafür nicht zu erfüllen. «Es ist eine persönliche Entscheidung, ob man etwas seinem Körper zuführt, mit dem man sich nicht wohlfühlt», sagte Sandgren. Und kritisierte jene Spieler, die sich nun doch impfen liessen: «Ich verstehe nicht, wie man seine Überzeugung so schnell aufgeben kann.» Martialisch fügte er an: «Für mich ist das ein Hügel, auf dem es sich lohnt zu sterben.»

Es zeichnet sich ab, dass es ungeimpfte Spielerinnen und Spieler zusehends schwerer haben werden, an Tennisturnieren anzutreten. Er stelle sich darauf ein, in diesem Jahr nur in den USA spielen zu können, sagte Sandgren. Djokovic hat fürs Erste seine persönliche Impffrage aufgeschoben, ausweichen wird er ihr aber nicht können. Sie verstehe das ganze Theater nicht, sagte die Spanierin Garbine Muguruza am Turnier in Sydney. «Früher oder später müssen wir uns sowieso alle impfen lassen.»

Die Tennisszene ist in der Causa Djokovic tief gespalten. Einige sehen ihn auch als Kämpfer für Prinzipien. John Isner, ein Impfskeptiker, twitterte, nachdem der Serbe sein Visum wiedererhalten hatte: «Das Einzige, was noch zu tun ist, ist, den Pokal erneut zu gewinnen und die Stadt auf Nimmerwiedersehen zu verlassen, so wie CM Punk.»

Isner spielte auf einen erfolgreichen Wrestler an, der die Word Wrestling Entertainment 2014 nach einem Konflikt Knall auf Fall verliess. Auch die in Melbourne abwesende Venus Williams, die in den USA mit Clips für die Covid-Impfung geworben hatte, wünschte Djokovic in den sozialen Medien den Turniersieg.

Voracova fordert Schadensersatz

Die nach Hause geschickte Doppelspielerin Voracova, die wie Djokovic mit einer kürzlich durchgemachten Covid-Infektion argumentiert hatte, verlangt derweil von Tennis Australia Schadensersatzzahlungen.

«Allein das Flugticket kostete 60’000 Kronen (2600 Franken), und mein Trainer reiste mit mir», sagte die 38-Jährige gemäss der Agentur AFP. «Und dann sind da noch die Aufwendungen für die Lebenskosten, die Hotels, das Training, das entgangene Preisgeld. Ich hoffe, dass Tennis Australia sich der Sache annimmt und wir keine rechtlichen Schritte einleiten müssen.» Seit ihrer Rückkehr nach Prag habe sie keine Lust auf Tennis mehr gehabt.

