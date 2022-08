Eklat an Street Parade – DJ sagt Auftritt ab – wegen mutmasslich rassistischer Deko Eigentlich hätte DJ Jenny Cara an der Lethargy-Party in der Roten Fabrik auflegen sollen. Nun soll sie wegen einer aufgestellten Puppe den Auftritt abgesagt haben. lop

Der Stein des Anstosses: Die «Mammie». Foto: PD

Eklat an der Lethargy-Party, die jeweils am Street-Parade-Weekend in der Roten Fabrik stattfindet: Wie eine Gruppe linker Aktivisten auf Instagram schreibt, haben die Veranstalter eine Puppe aufgestellt, die rassistischen Stereotypen entsprechen soll.

Abo DJ Jenny Cara an der Street Parade Sie stört die Party – und wird überall gefeiert DJ Jenny Cara hat deshalb ihren Auftritt an der Lethargy via Instagram aus persönlichen Gründen abgesagt. Die Zürcherin ist eine der international erfolgreichsten DJs in der Schweiz und kämpft gegen Rassismus und Sexismus im Nachtleben. Sie führt in Co-Leitung eine Anlaufstelle für Antidiskriminierung und Gleichstellung im Nachtleben.

Die umstrittene Puppe an der Lethargy-Party soll eine «Mammie» darstellen – eine abwertende Bezeichnung für afrikanische Kindermädchen. Seinen Ursprung hat das Wort gemäss 20 Minuten in den Kolonialzeiten der Vereinigten Staaten im 18. Jahrhundert, als weibliche Sklaven in weissen Haushalten die Betreuung und Erziehung der Kinder übernehmen mussten.

Veranstalter entschuldigen sich

Sowohl die Rote Fabrik als auch das Lethargy Festival entschuldigten sich umgehend: «Als alternativer Veranstaltungsort wollen wir ein diverses und inklusives Programm anbieten, wo sich alle Menschen wohl und sicher fühlen können», so die Rote Fabrik. Das habe hier klar nicht funktioniert. «Dafür entschuldigen wir uns – Rassismus hat nirgends Platz, nicht in der Roten Fabrik und nicht woanders.» Dass der Vorfall nicht mit einer Entschuldigung abgeschlossen sei, sondern Konsequenzen erfolgen müssen, sei klar.

Auch das Lethargy Festival entschuldigte sich auf Instagram: Die Figur sei bereits vor Publikation des Social-Media-Beitrags dazu entfernt worden. «Das Lethargy Festival setzt sich seit Beginn für Respekt und Toleranz ein», so die Organisatoren.

Das Ganze erinnert an einen Vorfall in der Berner Brasserie Lorraine, einer linken Alternativbeiz, Ende Juli. Wegen Beschwerden aus dem Publikum wurde das Konzert einer Band abgebrochen. Der Gruppe Lauwarm wurde kulturelle Aneignung vorgeworfen – weil einige der weissen Mitglieder Dreadlocks trugen und die Gruppe Reggae spielte. Der Vorfall sorgte über die Landesgrenzen hinaus für Aufruhr.





Fehler gefunden?Jetzt melden.