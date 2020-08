1987 holte YB letztmals den Cup – DJ Prytz sorgt für Stimmung Der schwedische Mittelfeldstratege hat wesentlichen Anteil am Meistertitel von YB 1986 – und er spielt auch beim bislang letzten Cupsieg 1987 gegen Servette eine zentrale Rolle. Peter Birrer

Robert Prytz, rechts, spielte beim bisher letzten Cupsieg der Young Boys eine prägende Rolle gegen Servette. Foto: Andreas Blatter

Dieser Moment – wie könnte er ihn vergessen. Es ist der 8. Juni 1987, Pfingstmontag, Cupfinal im Wankdorf, YB trifft auf Servette. 1:1 steht es zur Pause, dann bricht die 55. Minute an. Dario Zuffi zieht in den Strafraum, geht zu Boden, gefoult von einem Genfer, Penalty. Der «Zehner» schnappt sich den Ball, in solchen Momenten führt kein Weg an ihm vorbei. Die Szene ist auch 33 Jahre danach jederzeit abrufbar. «Der Goalie spekuliert, dass ich die linke Ecke wähle, aber ich entscheide mich für die rechte», sagt Robert Prytz.