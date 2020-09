Racial Profiling – «Diskriminierende» Kontrollen: Polizei und Betroffene im Dialog Überprüft die Polizei grundlos Menschen wegen ihrer Hautfarbe? Die Berner Kantonspolizei und People of Color sprechen sich aus. Sven Niederhäuser

Manuel Willi, Chef der Regionalpolizei, diskutiert mit People of Color über die Rechte und Pflichten der Kantonspolizei Bern bei einer Personenkontrolle. Foto: Adrian Moser

Die Anspannung ist in der Luft zu spüren: An diesem Abend treffen sich im Berner Kornhausforum Menschen, die sonst nicht so offen miteinander kommunizieren. Polizistinnen und Polizisten sitzen mit People of Color zusammen. Gesprächsthema: Racial Profiling, also Personenkontrollen aufgrund der Hautfarbe.