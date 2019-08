Direktor des Historischen Museums tritt zurück

Seine Tage als Direktor des Historischen Museums sind gezählt. Jakob Messerli hat am Dienstagmorgen seinen Rücktritt bekannt gegeben. In einer Medienmitteilung des Museums heisst es, der 59-jährige Historiker werde per Ende Juni 2020 seinen Posten verlassen. Somit wird Messerli sein Platz an der Museumsspitze nach zehnjähriger Amtszeit räumen. Diesen trat er im März 2010 mit dem Auftrag an, sich verstärkt auch um die Sammlungen des Museums zu kümmern, sowie das Museum zu reorganisieren.