Stadt und Kanton Bern luden ein – Diplomatinnen und Diplomaten an Ausstellung über Frauenstimmrecht Nationalrätinnen, Ständeräte und Mitglieder des diplomatischen Corps besuchten am Dienstag das Historische Museum in Bern. Dort beschäftigten sie sich mit dem Kampf um das Frauenstimmrecht.

Die Ausstellung im Historischen Museum Bern erinnert an den Kampf ums Frauenstimmrecht in der Schweiz. Foto: Keystone/STR

Mitglieder des diplomatischen Corps und der eidgenössischen Räte haben sich am Dienstag in Bern mit der Geschichte des Schweizer Frauenstimmrechts beschäftigt. Sie folgten einer Einladung der Berner Stadt- und der Kantonsregierung ins Historische Museum. Das teilten Stadt und Kanton Bern in einem gemeinsamen Communiqué mit.

Die laufende Ausstellung «Frauen ins Bundeshaus! 50 Jahre Frauenstimmrecht» habe Gelegenheit geboten, einen Blick zurück und auf aktuelle Fragen der Schweizer Demokratie zu werfen.

Regierungspräsidentin Beatrice Simon erklärte, die Frage der Mitbestimmung bleibe höchst aktuell. Das zeige etwa die laufende Debatte im Kanton Bern über Stimmrechtsalter 16. Diskutiert werde auch, wie die direktdemokratischen Rechte im digitalen Zeitalter ausgeübt werden könnten.

In den letzten 50 Jahren habe sich zum Glück viel bewegt, sagte Stadtpräsident Alec von Graffenried. Um Fortschritt zu erreichen, brauche es Menschen, die sich wagten, Veränderungen zum Besseren zu fordern. «Das haben die Frauen 1971 getan.» Auch heute brauche es solch mutige Menschen.

Stadt und Kanton Bern pflegen die Beziehungen zum diplomatischen Corps und zu den eidgenössischen Räten mit regelmässigen Treffen. Letztes Jahr wurde wegen Corona auf eine Einladung verzichtet. Dieses Jahr habe der Anlass dank der Zertifikatspflicht wieder in einer entspannten und ungezwungenen Atmosphäre durchgeführt werden können, heisst es im Communiqué.

chh/sda

