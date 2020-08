Strafzettel werden oft ignoriert – Diplomaten zeigen in Bern schlechte Zahlungsmoral Vertreter anderer Länder erhielten im Vorjahr insgesamt 1500 Verkehrsbussen. Nur ein Drittel davon wurde beglichen. Der Stadt entgeht dadurch eine beträchtliche Summe. Sophie Reinhardt

Durchschnittlich vier Verkehrsbussen pro Tag wurden letztes Jahr an Diplomaten im Kanton Bern verteilt. Foto: Keystone

Im Halteverbot parken, zu schnell auf der Autobahn fahren oder Parkgebühren nicht bezahlen: All das können Diplomaten in der Schweiz tun, ohne dafür rechtlich belangt zu werden. Zwar kann es passieren, dass ihnen von der Polizei eine Busse unter den Scheibenwischer geklemmt wird, Konsequenzen hat diese wegen der diplomatischen Immunität jedoch keine. Ein Umstand, der den meisten Diplomaten in der Bundesstadt bekannt sein dürfte. Denn nur rund ein Drittel der 1500 ausgestellten Verkehrsbussen an Diplomaten wurden im letzten Jahr im Kanton Bern beglichen.