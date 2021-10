Zoom – Dior und Versace auf den staubigen Strassen Afrikas Wie subversiv Designermode sein kann, zeigt der Brite Tariq Zaidi. Er fotografierte eine hochinteressante Subkultur in Kinshasa und Brazzaville. Regula Fuchs Text , Rebecca Pfisterer Bildredaktion

Nkodia Aurelie, 48, Geschäftsfrau, Sapeuse seit 36 Jahren. Alle Fotos: Tariq Zaidi

Keiner zu klein, ein Sapeur zu sein. Der 5-jährige Israell Mbona aus Kinshasa gehört schon seit drei Jahren zu ihnen: jenen Kongolesen und Kongolesinnen, die nach Feierabend oder Schulschluss ihre edlen Stoffe hervorholen und sich zu afrikanischen Dandys herausputzen.

Israell Mbona, 5, Schüler, Sapeur seit 3 Jahren.

Sapeur steht für «Société des ambianceurs et des personnes élégantes» (Gesellschaft der Stimmungsmacher und eleganten Menschen). Die Bewegung existiert im Kongo seit den 1920er-Jahren. Damals war es ein Zeichen des Widerstands gegen die fremden Mächte, wenn sich die Einheimischen im Gewand der französischen und belgischen Kolonialherren zeigten.

Ntsimba Marie Jeanne, 52, Geschäftsfrau, Sapeuse seit 20 Jahren,

Okili Nkoressa, 10, Schüler, Sapeur seit 5 Jahren,

Judith Nkoressa, 39, Polizistin, Sapeuse seit 20 Jahren.

Maxime Pivot Mabanza, 43, Lehrer, Sapeur seit 36 Jahren.

Aber auch heute noch ist es für die Sapeurs mehr als nur ein frivoler Spass, sich Designer­mode zu beschaffen, die preislich ein durchschnittliches Jahresgehalt übersteigt. So jedenfalls beschreibt es der britische Fotograf Tariq Zaidi, der die Szene in Brazzaville und in Kinshasa dokumentiert hat.

Six Lokoto, 28, Model, Sapeur seit 20 Jahren.

«Es ist eine subtile Form von sozialem Aktivismus geworden», schreibt Zaidi zu seinen Bildern, in denen er die eleganten Menschen unglaublich lässig in Szene setzt. Etwa den 58-jährigen Maurer Yamea Bansimba Jean Claude, der sich auf Hosen und Hemd im Karomuster kapriziert hat, oder den 51-jährigen Basile Gandzion mit seinem eleganten Look in Brauntönen. Im richtigen Leben verdient er sein Geld als Personalleiter.

Yamea Bansimba Jean Claude, 58, Maurer, Sapeur seit 50 Jahren.

Basile Gandzion, 51, HR-Manager, Sapeur seit 30 Jahren.

Wenn die Sapeurs in Armani, Pierre Cardin, Dior, Versace, Boss oder Gaultier und mit Tabakpfeifen, Taschenuhren und Gehstöcken durch die staubigen Quartierstrassen schreiten, werden sie bejubelt wie Stars. Dabei eifern sie keineswegs einem Konsuminteresse oder einem westlichen Modeideal nach, sondern kreieren eine eigene Form von lebensbejahender Exzentrik. Diese steht in starkem Kontrast zu den Müllhaufen, Autowracks und schäbigen Wellblechhütten im Hintergrund. Und sie hat durchaus subversives Potenzial.

Elie Fontaine Nsassoni, 45, Taxifahrer, Sapeur seit 35 Jahren.

Francis und Steven Okiemi, Sapeure seit drei Jahren.

Ella Kiadi, 44, Geschäftsfrau, Sapeuse seit 8 Jahren.

Dazu gehört, dass mehr und mehr Frauen das dandyeske Spiel mit der Kleidung entdecken. So wie die 52-jährige Hausfrau Clementine Biniakoulou, die schon seit 36 Jahren als Sapeuse in Erscheinung tritt – und so die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern spielerisch auf den Kopf stellt. Nicht nur für sie, sondern für alle Sapeurs ist Kleidung der Stoff, der die Idee von einem anderen Leben greifbar macht.

Clementine Biniakoulou, 52, Hausfrau, Sapeuse seit 36 Jahren.

