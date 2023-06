Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Video: Tamedia

Und dann laufen sie los. In Zürich, in Bern, in Basel, in Genf, in Lausanne, in Winterthur. Und in vielen weiteren Städten. Es ist ein kraftvoller Moment, als an diesem sonnigen Mittwochabend Zehntausende fast gleichzeitig losmarschieren.