Jobcoach: Lektionen aus dem 2. Coronajahr – Dinge, die wir 2022 (wirklich) anders machen wollen Ein weiteres Jahr beginnt in einer hybriden Arbeitswelt. Doch langsam lernen wir, damit umzugehen. Hier sind fünf Verbesserungsvorschläge. Laura Frommberg

Krank im Büro? Nie wieder! Die Pandemie hat uns einen anderen Umgang mit Viren und Masken gelehrt. Fotos: Getty Images Gesund und günstiger: Coffee to go und das Buttergipfeli haben ausgedient. Oder? Foto: Getty Images Ob Büro oder Office : Zum Glück können wir im angebrochenen Jahr alles besser machen.

Eigentlich sind gute Vorsätze ja out. Also nennen wir das, worum es in diesem Beitrag geht, einfach: Lektionen aus Jahr 2. Das zweite Pandemie-Jahr ist zu Ende, das erste das von Anfang bis Ende komplett durch das Coronavirus geprägt war. Und es war das zweite Jahr, in dem wir alle in einer etwas anderen Arbeitswelt zu leben gelernt haben.