Legale Drogenkuriere – Ding Dong: Heroin Bei der Berner Heroinabgabestelle bereitet man sich darauf vor, künftig den Stoff zu den Süchtigen nach Hause zu liefern. Andres Marti

Werden vielleicht schon bald nach Hause geliefert: Spritzen mit legalem Heroin. Christian Pfander

Seit dem Lockdown bieten viele Betriebe einen Lieferservice an. Einen solchen könnte es künftig auch für Drogenabhängige geben. «Die Lieferung von Heroin nach Hause wäre für uns ein Novum, ist aber definitiv ein Thema», sagt Peer-W. Brandt, Chefarzt der Behandlungszentren für Suchtmedizin Bern, Biel und Burgdorf (BZS). Beliefert werden sollen die Patienten, die in den drei Zentren in Behandlung stehen. In diesen erhalten schwer abhängige, langjährige Drogenkonsumenten legales Heroin.