Welchen Einfluss hat Youtube auf die Meinungsbildung?

Werden etablierte Medien wirklich gegenüber Content Creators übervorteilt? Youtuber Stephen, der ohne Nachnamen und auf der Videoplattform mit seinem Kanal Coffee Break agiert, hat 40'000 Videos untersucht, die im Trending Tab platziert wurden. Der untersuchte Zeitraum: ein halbes Jahr, von November 2017 bis Juni 2018. Die Fragestellung: Welche Kanäle benötigen im Schnitt wie viele Video-Views (sprich: Wie oft wurde das Video angeschaut), um zu trenden – und wie oft gelingt ihnen dies?

11 Millionen Views vs. 500'000

Das Ergebnis fällt deutlich aus: Der Sportsender ESPN, die TV-Talker DeGeneres, Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert, aber auch News-Kanäle wie CNN oder Vox benötigen verhältnismässig wenig Views und werden dafür oft im Trending Tab platziert. Youtuber dagegen, vor allem die provokanteren – sei es, weil sie ungemütliche Meinungen vertreten oder in ihren Videos fluchen –, benötigten dagegen deutlich mehr Views und würden viel seltener auf den begehrten Plätzen an der Sonne auftauchen. Paul Logan zum Beispiel, ebenso umstrittener wie erfolgreicher Content Creator, braucht im Schnitt 11 Millionen Views, um zu trenden, ESPN nur 500'000.

Darüber hinaus macht sich Stephen die Mühe, trendende Videos in den USA und in Kanada zu vergleichen. Beide Länder, in der Youtube-Nutzung wohl recht ähnlich, trennt ein wichtiger Unterschied: In den USA wird Youtube auch von Menschen moderiert, in Kanada ist die Moderation weitgehend automatisiert. Der Abgleich zeigt: Provokante Youtuber finden sich in den USA sehr viel weniger in den Trending Tab als in Kanada – die Werte für die etablierten Medien ähneln sich dagegen in beiden Ländern.