Schock-Listen: Facebook überwacht Sie im halben Internet

Die Daten sind unvollständig

«Aus technischen Gründen und aus Gründen der Zuverlässigkeit zeigen wir nicht alle Aktivitäten, über die wir informiert wurden», sagt Facebook. Das betreffe unter anderem Informationen, die das Unternehmen erhalten hat, während Nutzer dort gar nicht angemeldet waren. Genau das sind aber womöglich besonders heikle Daten, von denen viele gar nicht ahnen, dass sie auch bei Facebook landen.

In der Webversion zeigt Facebook gar keine Details über einzelne Interaktionen an. Wer sein persönliches Archiv herunterlädt, um Genaueres zu erfahren, wird enttäuscht: Dort finden sich bloss vage Einträge wie «Custom» oder «View Content». Wofür die Bezeichnungen stehen, bleibt unklar. Nutzer erfahren also längst nicht alles, was Facebook weiss. Ein Sprecher sagt dazu nur: «Wir haben uns Feedback dazu eingeholt, welcher Detailgrad für Nutzer der Funktion am besten funktioniert.»

Facebook sammelt Daten auf vielen Wegen

Wer mit Hilfe von OFA die Daten einschränkt, die dem eigenen Konto zugeordnet werden, kratzt also nur an der Oberfläche. «Dieses Werkzeug deckt nicht ansatzweise all die Mittel und Wege ab, mit denen Facebook Daten sammelt und zu Geld macht», erklärt die Bürgerrechtsorganisation EFF. Solange es in der Verantwortung der Nutzer liege, sich in mehreren Ebenen verschachtelter Privatsphäre-Einstellungen zurechtzufinden, würden invasives Tracking und personalisierte Werbung weiter normal bleiben.