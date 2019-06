Lustig geht anders

Einen lustigen Streich wollte er spielen, seine Youtube-Fans zum Lachen bringen. Schliesslich war er mit 1,1 Millionen Followern und 124 Millionen Zugriffen auf seine Site einer der erfolgreichsten Influencer der spanischsprachigen Welt, und da muss man dem Publikum ab und zu etwas bieten. Eine Richterin in Barcelona fand das aber gar nicht amüsant: Sie hat den 21-jährigen Kanghua Ren alias ReSet, in China geborener und in Spanien lebender Youtuber, zu einer ziemlich drastischen Strafe verurteilt.