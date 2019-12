Die Queen sucht einen Social-Media-Chef

Zu den Vorteilen des Jobs gehört, dass «Millionen Menschen Ihre Posts sehen» werden, heisst es im Inserat. Zusammen mit dem Privatsekretär der Queen muss sich der neue Mitarbeiter um die Präsenz der Royals in den sozialen Netzwerken kümmern. «Egal, ob Sie einen Staatsbesuch, eine Preisverleihung oder einen royalen Auftritt begleiten, Sie stellen sicher, dass unsere Digitalkanäle stets Interesse hervorrufen und über eine grosse Reichweite verfügen.»

Der Twitter-Account der britischen Königsfamilie hat über 4 Millionen Follower. Das Ziel sollte sein, «neue Wege zu finden, die Präsenz der Queen auf der Weltbühne aufrechtzuerhalten», heisst es weiter.

Tatsächlich kommt die Stellenausschreibung zu einer turbulenten Zeit für die Royals. Erst kürzlich hatte Prince Andrew für Negativschlagzeilen gesorgt, als er sich in einem BBC-Interview zu seiner Freundschaft mit dem mutmasslichen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein äusserte. Sein Auftritt wurde als «eine PR-Katastrophe» bezeichnet.

This work includes the hosting of State Visits and The Queen’s regular audiences with Ambassadors and High Commissioners.Find out more here: https://t.co/y9DbDUmdf8pic.twitter.com/d1nuB0BYwo

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 11, 2019