Samsung QLED-Fernseher im Test

Der Hauptunterschied von OLED- und QLED-Fernsehern besteht darin, wie die Bildschirme zum Leuchten kommen. Beim OLED (Organic Light-Emitting Diode) senden die einzelnen Bildpunkte selbst Licht aus, eine Hintergrundbeleuchtung gibt es nicht. Deshalb können die Geräte superflach gebaut werden und brauchen wenig Energie.

OLED, von LG entwickelt, gilt als das Nonplusultra in Sachen Bildqualität: Das System bietet als einzige Technologie absolutes Schwarz (weil nur die richtigen Pixel ausgeschaltet werden müssen, Restbeleuchtung entfällt). Mit der Zeit soll der Monitor aber an Helligkeit verlieren. Zudem wird der OLED-Technologie nachgesagt, dass sich nach etwa zehn Jahren Dinge, die immer wieder gezeigt werden wie etwa Sender-Logos oben in der Bildschirmecke einbrennen. Ein weiterer Wermutstropfen: OLED-Geräte sind teuer (ab 2000 Fr. für 55 Zoll). Sie werden langsam aber sicher auch für Normalsterbliche erschwinglich.

QLED basiert auf LCD-Technologie

QLED-Fernseher dagegen kosten deutlich weniger (aber mehr als herkömmliche LED-Fernseher) und stammen aus Samsungs Küche. Mit QLED will Samsung OLED bei den Spitzengeräten etwas entgegensetzen. Die beiden Technologie unterscheiden sich aber mehr, als der Marketing-technisch von Samsung geschickt gewählte Name vermuten lässt.

Die Bildpunkte leuchten hier nämlich nicht von sich heraus, sondern werden wie bei LCD-Screens von einer LED-Hintergrundbeleuchtung angestrahlt, bloss besser: QLED steht für Quantum-Dot-LED und bezeichnet eine Zwischenschicht hinter dem LCD-Panel aus winzig kleinen Nanokristallen (Quantum Dots). Werden sie von der Hintergrundbeleuchtung erhellt, sendet jeder rotes, grünes oder blaues Licht an die entsprechend farbigen Pixel. Das heisst, die Pixel werden mit der richtigen Farbe angesteuert, statt mit weissem Licht. Das ergibt besseren Kontrast, mehr Farben und ein tieferes Schwarz als beim normalen LED-Bildschirmen. Kurzum: Die Schwächen vom LED-TV gegenüber der OLED-Technologie sollen so wett gemacht werden.

Wie aber schlägt sich QLED im Alltag?

Wir haben einen 49 Zoll grossen QLED-TV QE49Q7 von Samsung (1500 Fr.) getestet und können dem Gerät eine grossartige Bildqualität attestieren. Das TV-Programm kommt via Zattoo-App und Gigabit-Internet (von Anbieter Init7) je nach Auflösung des Inhalts gut bis sehr gut rüber. (Kostenintensive Dienste wie Swisscom-TV oder UPC kann man sich - schnelle Internetleitung vorausgesetzt - getrost schenken: Die flüssig laufende Fernseh-Software samt benutzerfreundlicher Oberfläche macht am Smart-TV die Nutzung von TV-Apps wie Zattoo oder Teleboy höchst komfortabel.)

Besonders hoch aufgeloste Tierdokumentationen etwa auf Arte sind ein Augenschmaus und Netflix in UHD-Qualität, also ultrahoch-aufgelöste Filme und Serien eine ganz neue Erfahrung. Auch Gamer werden am QLED ihre helle Freude haben. So macht TV-Schauen sogar Spass.

Vergleich im Laden lohnt sich

Praktisch ist auch der sogenannte Smarthub der Samsung-TVs, ein separates Kästlein für HDMI- und andere Anschlüsse. Es lässt sich irgendwo verstecken, sodass der Fernseher selbst frei von Kabelsalat bleibt. Noch ein Wort zur Fernbedienung: Sie ist handlich leicht und einfach zu bedienen. Auch wenig technik-affine Familienmitglieder kamen damit sofort gut zurecht.

Fazit: QLED macht einen hervorragenden Eindruck, mit starken Kontrasten und tiefen Farben, auch wenn es hell im Zimmer ist. Aber Bildqualität ist nun mal Geschmacksache, weshalb Sie die Geräte am besten beim Händler vergleichen. Auch ein LED für die Hälfte des Geldes eines QLED oder den Viertel eines OLED kann durchaus passen. (Tages-Anzeiger)