Wo bleibt der Nachfolger des iPhone SE?

Ein neues Knopf-iPhone dürfte auch Kunden in die Läden locken, die dem neuen iPhone-Design, Face-ID und Wischgesten nicht über den Weg trauen. Nicht vergessen darf man auch Firmenkunden, die für ihre Mitarbeiter zwar ein iPhone, aber keinen unnötigen Schnickschnack wollen.

Schon im März?

Wann Apple das neue Telefon zeigt, ist ebenfalls schwer vorherzusagen. Das iPhone SE wurde 2016 Ende März vorgestellt. Ein Dienstag in der zweiten März-Hälfte wäre also ein ziemlich solider Tipp. Erste Blogs und Technikmagazine behaupten gar, es werde der 31. März. Doch sollte man zurzeit mit solchen Prognosen vorsichtig sein.

Wegen des Coronavirus sind schon ganz andere Pläne über den Haufen geworfen worden. Da dürfte es Apple kaum besser ergehen als anderen Firmen, die in China produzieren lassen. Eine Warnung an Investoren deutete bereits in diese Richtung (Apple schlägt Alarm). Natürlich kann Apple das neue Telefon auch einfach nur ankünden und mit dem Verkaufsstart warten, bis die Fabriken in China genügend produziert haben.