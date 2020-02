Wie man Laptops und Kameras am besten transportiert

So dünn und leicht unsere Tablets, Laptops und Kameras in den letzten Jahren auch geworden sind: In die Hemdtasche passen sie noch immer nicht. Um sie mitzuführen, braucht man irgendein Transportbehältnis. Und was die angeht, sind die Auswahlmöglichkeiten noch viel grösser als bei den Geräten: Es gibt Taschen, Rucksäcke, Messenger-Bag, Koffer und Trolleys in jeglichen Grössen und Ausführungen – und mit sehr unterschiedlichen modischen Ansprüchen.