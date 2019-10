Das unwahrscheinlichste Smartphone kommt aus Ruanda

Auf der Rückseite des Telefons ist ein Löwe abgebildet, die Oberfläche des Gerätes wird vom Hersteller als «Gorilla-Glas» beworben, das so stark sei wie die Primaten. «Tierisch gut» hätte also auch nahegelegen als Slogan für das neue Mara Phone, das aber mit «Made in Africa» für sich wirbt. Es ist das erste Mobiltelefon, das auf dem Kontinent hergestellt wird, in einer neuen Fabrik in Ruanda. In weissen Hallen bauen Mitarbeiter in weissen Overalls die Geräte zusammen, bis zu 10'000 am Tag, die alles haben, womit Handys heutzutage so ausgestattet sind: zwei Kameras, Gesichtserkennung und das neueste Google-Betriebssystem. Erstaunlicher als der günstige Preis von unter 200 Dollar ist aber die Herkunft – «Made in Africa» steht für viele eher als Ursprungsort von Krankheiten, Krisen und Korruption. Und nicht für Erfolgsgeschichten.