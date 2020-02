Immer Ärger mit den Falt-Handys

Das Galaxy Z Flip: Ein erster Eindruck. Video: zei

Wie in einer billigen Sitcom endet das immer gleich: Bildschirme brechen oder gehen sonst wie kaputt. Es folgen Schreckensbilder auf sozialen Medien, kritische Abhandlungen in den klassischen Medien, und wer es immer schon gewusst hat, dass Faltbildschirme Mist sind, fühlt sich bestätigt.

Beim Galaxy Fold gab es 2019 einen Rückruf, nachdem ersten Testern die Geräte schon vor dem Marktstart kaputtgegangen sind (Das Debakel ums Falthandy ist so peinlich wie bedauerlich). Beim Motorola Razr tauchten umgehend Videos eines so wackligen wie knarzenden Bildschirms auf.

Den Testern zuvorgekommen

Am schlausten hat das bislang Samsung mit dem Galaxy Z Flip gemacht. Da wurde der Verkaufsstart so nah an die Präsentation gelegt, dass Tester nicht schon vorab irgendwelche Defekte oder Mängel finden konnten. Natürlich fanden sie diese dann trotzdem. Einfach etwas später.

So muss Samsung inzwischen erklären, dass der Glasbildschirm eben doch nicht nur Glas sei, sondern eine Schutzfolie aus Plastik habe. Zuvor hatte ein Tester das an der Präsentation so gerühmte Glas-Display mit einem Fingernagel zerkratzen können.