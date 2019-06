Der Anfang vom Ende von iTunes und weitere Apple-Neuigkeiten

Zum Beispiel 2014 wurden an der Konferenz zahlreiche Neuerungen vorgestellt, die Apple mit Android gleichziehen liessen, den grösseren iPhones den Weg ebneten und insgesamt den gigantischen Erfolg der iPhones 6 und Co. ermöglichten.

Ganz so gross werden die Würfe heute Abend kaum werden. Schliesslich hat Apple bereits im März mit der Präsentation zahlreicher Abo-Dienste (News, Games, TV) eine markante Kurskorrektur weg vom reinen Geräteverkäufer hin zum Dienstleister vollführt.

Dennoch stehen auch heute ein paar spannende Ankündigungen und Entscheide an. Wie immer ist vieles davon schon vorab durchgesickert, sodass man einige Programmpunkte bereits zu kennen glaubt.

iTunes entbündeln

iTunes war einmal die beste Software, um – egal ob auf Mac oder Windows – Musik zu hören und zu archivieren. Doch mit der Zeit kamen immer mehr Funktionen und Angebote hinzu. Schliesslich wurde iTunes sogar zur Zentrale fürs iPhone und iPad.

Bereits seit längerem und spätestens seit der Lancierung des Musik-Streaming-Dienstes Apple Music zeichnet sich ab, dass Apple hier etwas entrümpeln wird. Heute könnte sich zeigen, wie Apple die vielen Funktionen von iTunes künftig auf einzelne Apps verteilen wird.

Aber schon jetzt kann man Entwarnung geben: Apple wird hier sehr vorsichtig vorgehen. Um sein iTunes und die eigene mühsam archivierte Musik wird man sich auch die nächsten Jahre keine Sorgen machen müssen. Ein zu brüskes Vorgehen wäre ein kolossaler Schuss ins PR-Knie.

iOS 13

Die Software fürs iPhone und iPad wird Jahr für Jahr auf den neusten Stand gebracht. Dabei sind die Erwartungen heuer höher als auch schon. Da der Konzern letztes Jahr mit neuen Funktionen eine Pause eingelegt hat und sich auf Fehlerbehebungen, Tempo und Akkulaufzeit konzentriert hat, sind heuer wieder grössere Neuigkeiten gefragt.

Seit längerem heisst es, dass Apple an einem neuen Home-Screen arbeiten würde. Wie der aber aussehen würde und ob bald Schluss ist mit den vielen App-Symbolen, ist auch Stunden vor der Veranstaltung noch völlig unklar.

Schon fast gesetzt ist ein sogenannter Dark Mode (Dunkelmodus). Damit werden helle Bedienelemente abgedunkelt, das sieht einerseits elegant aus und soll andererseits nach dem Eindunkeln die Augen schonen.

Grösser noch sind die Erwartungen bei den iPads. Seit Apple im letzten Herbst das neue iPad Pro vorgestellt hat, sind die Anforderungen an die Software noch mal gewachsen. Besseres Dateimanagement, Unterstützung für externe Festplatten und sogar Bedienung per Maus wurden in zahlreichen Tests gewünscht und scheinen nicht ganz ausgeschlossen.