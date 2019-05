Auf der Suche nach 5G

Dunkelrote Karte

Am nächsten Morgen finde ich bei der Fahrt zurück nach Zürich sogar zwei 5G-Netze. Wie von der Karte versprochen: eines in Gossau und eines bei Effretikon. Doch im schnellen Zug macht es keinen Sinn, das Tempo der Antennen zu messen. Viel zu schnell bin ich aus dem Einzugsgebiet der Antenne. In Zürich dagegen weiter Fehlanzeige. Weit und breit kein 5G, obwohl die Sunrise-Karte in tiefstem Dunkelrot 5G verspricht.

Der entscheidende Tipp kommt schliesslich vom Kollegen des «Blicks». Zwischen dem Bahnhof Hardbrücke und dem grossen Kinokomplex habe er eine Antenne gefunden. Eine Tramfahrt später habe dann auch ich auf dem Steinfelsplatz besten 5G-Empfang.

Angenehm schnell

Das Tempo ist etwas mehr als doppelt so hoch wie bei meiner besten 4G-Messung in den letzten Tagen. Da ginge theoretisch noch mehr, aber für den Anfang ist das mehr als gut genug. Und schliesslich geht es bei 5G auch nicht nur um noch mehr Tempo, sondern auch darum, dass künftig immer mehr Menschen angenehm schnelle Datenverbindungen haben.

Entsprechend unentschlossen bin ich dann auch, was ich nun mit dieser schnellen Verbindung anfangen soll. Riesige Dateien lade ich im Alltag keine runter, und Netflix kann ich schon jetzt mit 4G selbst in Eisenbahntunnels problemlos schauen. Kommt dazu: Es regnet und ist kalt. Also schiesse ich ein weiteres Beweisfoto, und das wars dann für mich mit 5G. Fürs Erste.

Überall 5G-Werbung

Nach dem 5G-Spaziergang bin ich auf jeden Fall nicht versucht, meine Meinung grundlegend zu revidieren. Als Konsument sollte man jetzt bloss nichts überstürzen. Auch wenn die Plakatwände im ganzen Land voll mit 5G-Werbung sind und sich die zwei grossen Telecomanbieter mit allen möglichen Superlativen rund um den nächsten Mobilfunkstandard zu überbieten versuchen.