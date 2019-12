An der App-Vernissage von Apple

Von dieser Formel ist Apple am Montag abgewichen. Nicht nur war es ein Novum, dass Apple einen Event im Dezember abhält, auch sonst unterschied sich die Veranstaltung, die diese Zeitung auf Einladung besuchte, merklich von früheren Anlässen.

Statt in ein Auditorium lud Apple in eine mehrstöckige New Yorker Stadt-Loft, und auch inhaltlich war alles anders. Statt Monologe über ach so innovative Betriebssysteme oder ach so elegante Computer zu halten, nahm sich der sonst so sendungsbewusste Konzern zurück und überliess das Rampenlicht einer Reihe von erfolgreichen und innovativen App-Entwicklern.

Kleine Buden, grosse Firmen

Wie schon in den Jahren zuvor hat Apple Anfang Dezember die am häufigsten heruntergeladenen Apps publiziert und dazu ein paar Lieblings-Apps gekürt. Unter den Siegern fanden sich heuer kleine Entwicklerteams wie gestandene Firmen gleichermassen.

Dabei waren unter anderem die Foto-App-Spezialisten hinter Halide und Spectre, die Adobe-Konkurrenten von Affinity, die Skizzier- und Notizen-App Flow von Moleskine oder das Kunst-Spiel «Gris».

Plaudern statt präsentieren

Insgesamt erinnerte der Anlass mehr an eine ungezwungene Kunst-Vernissage als an einen minutiös durchgeplanten und bis ins letzte Detail einstudierten Technik-Event. Apples langjähriger Marketing-Chef Phil Schiller, der sonst die neuen iPhones auf der Bühne in allen Details erklärt, war zwar auch da. Er plauderte aber lieber mit den Gästen als eine Rede oder gar eine Präsentation zu halten.

Tatsächlich rückten die Apple-Geräte in den Hintergrund. Ob ein Spiel nun auf einem iPhone, iPad, Macbook, iMac oder namenlosen Grossfernseher vorgeführt wurde, war zweitrangig – und unterstrich ganz nebenher, dass Apple aktuell sehr bemüht ist, die verschiedenen Plattformen und Geräteklassen näher zusammenzuführen.

Das Spiel «Gris» beispielsweise ( das wir hier kürzlich empfohlen haben) wurde als bestes Spiel für MacOS ausgezeichnet. Genauso gut hätte es aber auch in der Kategorie bestes Spiel fürs iPhone oder iPad gewinnen können.

Hilfe von Apple

Tatsächlich sei es nicht ganz einfach gewesen, das ursprünglich für Game-Controller entwickelte Spiel für Touchscreens anzupassen, bestätigte David Ricart vom Spielentwickler Nomada Studio aus Barcelona im Gespräch mit dieser Zeitung. Apple hätte ihnen da tatkräftig unter die Arme gegriffen.