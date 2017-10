Wie man schneller an ein iPhone X kommt

Es ist ein Novum in der zehnjährigen Geschichte des iPhone. Diesen September hat Apple zwei grundverschiedene iPhones vorgestellt: Das iPhone 8 ist eine solide Weiterentwicklung des iPhone 7 und bereits in den Läden erhältlich (zum Testbericht).

Das iPhone X (ausgesprochen: zehn) ist dagegen eine rundum neue Variante. Der Bildschirm ist fast frontfüllend, der Home-Knopf ist weg, entsperrt wird es per Gesichtserkennung, die Kamera ist noch mal besser als beim iPhone 8 Plus, und in den Handel kommt es erst am 3. November (zum ersten Hands-On-Test).

Mit einem Preis ab 1199 Franken stösst das iPhone X zwar in neue Dimensionen vor, aber so mancher Apple-Fan dürfte trotzdem abgewartet haben. Ganz so einfach dürfte der Kauf eines iPhone X aber nicht werden. Seit dem Sommer häufen sich Meldungen über Produktionsschwierigkeiten und geringe Stückzahlen. Dass Apple den Verkaufsstart auf November angesetzt hat, ist nur einer von vielen Hinweisen dafür.

Wochen- und monatelanges Warten

Wer schon jetzt weiss, dass er oder sie ein iPhone X will – trotz fehlender Testberichte – und nicht bis nächstes Jahr warten möchte, tut gut daran, sich bereits jetzt vorzubereiten. Aber keine Angst. Eine Campingausrüstung ist nicht nötig. Die Zeiten der langen Schlangen vor den Apple-Läden sind vorbei. Die besten Chancen hat man inzwischen, wenn man Apple-Neuheiten per App vorbestellt.

Da sich hier die Anfragen zum neuen iPhone X und zum Bestellprozess häufen, eine kurze Anleitung, die sich die vergangenen Jahre bewährt hat:

1. Installieren Sie auf all Ihren Apple-Geräten die Apple-Store-App. Ohne Apple-Gerät kann man auch mit dem Webbrowser auf www.apple.ch. In den Vorjahren erfolgreiche Bestell-Profis schwören dabei auf Apples Safari. Nicht ausgeschlossen, dass man mit dem eigenen Browser des Techkonzerns einen Startvorteil hat.

2. Bringen Sie Lieferadresse, Kreditkarte und alle weiteren Informationen auf den neusten Stand. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt ein Experte, im eigenen Umfeld sogar vorab einen kleinen Testkauf zu machen.

3. Wählen Sie sich schon jetzt ein iPhone-Modell aus. Hier kann es die Chancen verbessern, wenn man eine unbeliebte Farb- und Speicher-Kombination wählt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man das gewünschte iPhone in der App schon mal als Favorit markiert oder im Browser ein Lesezeichen direkt zur gewünschten Konfiguration setzt. So muss man im entscheidenden Moment nicht erst auswählen und konfigurieren. Trainieren Sie den Kauf ruhig schon mal. So können Sie vielleicht wertvolle Sekunden sparen.

4. Seien Sie zum Start des Vorverkaufs (27. Oktober um 9.01 Uhr) parat. Öffnen und schliessen Sie die App so lange, bis der Apple-Shop wieder erreichbar ist. Für gewöhnlich geht die Seite vor einem Vorverkaufsstart offline. Je schneller Sie dann Ihren Kauf abschliessen, desto höher sind die Chancen, dass Sie Ihr nächstes iPhone schon Anfang November und nicht erst 2018 bekommen. Selbstverständlich können Sie auch auf mehreren Geräten gleichzeitig versuchen, ein iPhone X zu erhaschen. Viel Glück!

Und sollte es mit dem Vorbestellen nicht klappen, teilt Apple mit, könne man am 3. November das iPhone X auch in den Ladengeschäften kaufen. Wie viele, sagt der Konzern freilich nicht. Es dürfte sich auf jeden Fall empfehlen, früh vor Ort zu sein. (DerBund.ch/Newsnet)