Das Spiel mit der Angst: Virale Videos warnen vor 5G

Die Youtube-Videos gehen derzeit auf allen digitalen Kanälen viral – und lösen mit erfundenen Fakten Angst und Unbehagen bei der Bevölkerung aus. Diese Anti-5G-Clips – zwei wie fürs Netz produzierte Nachrichtenbeiträge, einer wie ein Interview – werden derzeit hauptsächlich auf Whatsapp verbreitet. Die beiden Nachrichtenclips stammen von «Kla TV» oder «Klagemauer-TV», das Interview von «Welt im Wandel TV».

Alle Videos suggerieren, etablierte Medien würden der Bevölkerung die Gefährlichkeit des neuen Mobilfunknetzes 5G verschweigen, das 2019 auch in der Schweiz eingeführt werden soll.

Zu den Themen von «Klagemauer-TV» zählen Zweifel an den Anschlägen vom 11. September, Antiamerikanismus und prorussische Wortmeldungen, etablierte Medien sind «Lügenpresse», die Bilderberger … Die Liste verschwörungstheoretischer Inhalte liesse sich fortsetzen. Wer sich auf ihrer Website oder auf ihrem Youtube-Kanal umschaut, sieht schnell, dass hier kein seriöses Medium arbeitet. Hinter «Klagemauer-TV» steht Ivo Sasek, ein selbst ernannter Prediger, seine Organisation Organische Christus-Generation wird als Sekte eingestuft.

Alarmistischer Ton, abstruse Behauptungen

Ähnlich verhält es sich, wenn man bei den Clips genau hinschaut: Im ersten Video mit dem Titel «Dringender Weckruf: 5G ist Gefahr für Leib und Leben!» spricht ein anonymer Mann, der wohl als Nachrichtensprecher durchgehen soll, mit spöttelndem Unterton von der neuen Technologie. Seine Rede soll suggerieren: Das brauchen wir doch nicht wirklich! Im Beitrag selbst wird dann in alarmistischem Ton von einem «Antennenwald» und von einem «Strahlentsunami» gesprochen. Es werden schwer zu beweisende Aussagen getroffen: Die Einführung von 5G sei «der gravierendste Eingriff des Menschen in die Natur in der gesamten Menschheitsgeschichte».

Weiter geht es mit abstrusen Behauptungen wie: «Das 5G-Netz kann durch Wände und Häuser sehen» oder «Jeder bewegliche Punkt kann überwacht werden». Als vermeintlicher Beweis für die Gefährlichkeit von 5G für Mensch und Tier muss ein Vogelsterben in den Niederlanden herhalten, das angeblich während eines 5G-Tests stattfand. Nur: Das stimmt nicht. Zwar starben in Den Haag knapp 300 Vögel, aber ein 5G-Test fand dort nicht statt. Das arme Federvieh, allesamt Stare, hat sich vermutlich vergiftet, wie das Onlineportal Mimikama berichtet. Mimikama ist auf das Aufklären von Verschwörungstheorien spezialisiert und gilt als verlässliche Quelle.

Was wohl auch zur weiten Verbreitung des Clips beigetragen hat, ist der explizite Aufruf zum Teilen am Ende des Videos. Das Ende Januar hochgeladene Filmchen wurde mittlerweile knapp 360'000-mal angesehen.

Sonstige Themen: Kristallenergie und Impfgegnerschaft

Auch das zweite Video von Klagemauer-TV «Dringende Warnung vor 5G (von Hans-U. Jakob, Präsident Gigaherz.ch.)» hat sich weit verbreitet: Knapp 270'000-mal wurde der Clip bislang angesehen, der bereits seit August 2018 online ist. Auch hier findet sich eine anonyme Sprecherin, die den Beitrag anmoderiert. In ihm kommt dann Hans-U. Jakob zu Wort, seines Zeichens Präsident des Vereins Gigaherz, der sich gegen die negativen Auswirkungen von elektromagnetischen Strahlungen einsetzt. Also kaum jemand, der als unabhängiger Experte durchgehen kann.

Und auch das letzte Video kommt nicht gerade aus einer vertrauenswürdigen Quelle. Das knapp vierzigminütige Gespräch zwischen Robert Fleischer und Richard Neubersch ist unter dem Titel «Dringende Warnung vor 5G – Die schockierende Wahrheit!» auf dem Youtube-Kanal von Welt im Wandel TV erschienen. Sonstige Themen des Senders: Kristallenergie, die Frage, wie souverän Deutschland wirklich sei, und Imfpgegnerschaft. Auch die beiden Gesprächspartner im fraglichen Video sind interessant: Robert Fleischer, der Interviewer, glaubt, dass Ausserirdische nicht nur existieren, sondern längst auf der Erde sind. Richard Neubersch verkauft auf seiner Website Swiss Harmony allerlei Esoterisches für Haus, Körper und sogar das Auto.

Es mag sein, dass die Wirkung von 5G-Technologie auf Mensch und Tier noch nicht ausreichend erforscht ist, und es ist verständlich, dass eine neue Technologie von einigen mit Skepsis betrachtet wird. Aber diese drei Videos tragen sicher nicht zur Aufklärung bei. (DerBund.ch/Newsnet)