So wird das Internet der Dinge scheitern

Philips ist nicht der einzige Hersteller, der seinen vernetzten Geräten nur eine beschränkte Lebenszeit zugesteht. Osram hat angekündigt, per 31. August 2021 seine Lightify-Plattform abschalten zu wollen. Das wird dazu führen, dass die smarten Lampen dieses Herstellers «verdummen» und nur noch wenige Steuerungsfunktionen zur Verfügung stehen. Ein Ausweg ist immerhin, die Lampen auf ein kompatibles System eines anderen Herstellers umzustellen (Zigbee).

Der Recycling-Modus von Sonos

Auch Lautsprecher-Hersteller Sonos hat Probleme, ältere Modelle auf der Höhe der Zeit zu halten: Geräte, die vor zehn oder mehr Jahren lanciert worden sind, können den heutigen Anforderungen an die Prozessorleistung und Speicherkapazität nicht mehr standhalten. Sie funktionieren isoliert zwar weiterhin einwandfrei. Doch sie arbeiten nicht mit modernen Lautsprechern und mit zeitgemässen Technologien wie Airplay 2 zusammen.

Um dieses Problem zu lösen, hat Sonos den «Recycling-Modus» eingeführt. Er war dazu da, nach einem 21-tägigen Countdown die älteren Lautsprecher irreversibel zu deaktivieren. Kunden, die diesen Modus aktivierten, erhielten im Gegenzug einen Rabatt von 30 Prozent auf einen neuen Lautsprecher.

Someone recycled five of these Sonos Play:5 speakers. They're worth $250 each, used, and these are in good condition. They could easily be reused.Unfortunately, the person who recycled them put them in recycle mode. pic.twitter.com/TNx2MEOWqu

— ralph waldo cybersyn (@atomicthumbs) December 27, 2019