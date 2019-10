Firefox mausert sich zum Datenschutz-Profi

Die neuen Schutzfunktionen im Video erklärt.

Firefox 70 verringert bei Macbooks den Stromverbrauch deutlich; ein Mozilla-Entwickler gibt eine Reduktion um den Faktor drei an.

If you are running @FirefoxNightly on MacOS you will see a huge decrease of its power usage by a factor of about 3x, e.g when loading web pages! It's all about making use of CoreAnimation for rendering now. There is more to come... So don't forget to get the latest Nightly!

— Henrik Skupin (@whimboo) September 2, 2019