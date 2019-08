So beenden Sie am iPhone das Passwort-Chaos

Vielleicht wird tatsächlich der Tag kommen, an dem wir uns nicht mehr mit Passwörtern herumschlagen müssen – Alternativen gäbe es heute schon. Zum Beispiel die SwissID als standardisiertes Login-Verfahren oder Fido2 mit einem Hardware-Schlüssel, der via USB die Identität bestätigt. Diese Lösungen setzen sich allerdings nur langsam durch, wie man zum Beispiel bei der Swiss ID beobachten kann. Deswegen kommen wir im Moment nicht um sie herum. So gilt weiterhin: Wer nicht gehackt werden will, muss einen sorgfältigen Umgang mit seinen Zugangsdaten pflegen.