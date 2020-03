Zu Hause oder unterwegs arbeiten ist einfacher denn je

Laptop, Tablets und das mobile Internet sorgen dafür, dass wir unsere Arbeit längst nicht mehr nur brav am Schreibtisch unseres Arbeitgebers sitzend zu erledigen brauchen. Wer Sitzungen, dem Lärm im Grossraumbüro oder dem Plauderbedürfnis von Kollegen entfliehen will, verabschiedet sich elegant ins «Homeoffice» – wofür immer mehr Kollegen und Chefs nicht nur in Zeiten von Virenepidemien Verständnis haben.