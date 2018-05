Profigamer – vom versifften Hinterzimmer ins Stadion

Mitte September ist es wieder soweit: Die Hallen der Messe Zürich gehören dann für drei Tage allein den Gamern. Junge, vor allem männliche Besucher werden dort die neuesten Computerspiele ausprobieren, allerlei Werbeartikel rund um ihre Lieblingsspiele kaufen – und ihren Lieblingsspielern zuschauen können. Die Veranstaltung nimmt sich klein aus gegenüber ähnlichen in New York, Sydney, Tokio oder Peking, wo nicht nur ein paar hundert Enthusiasten die Arenen füllen – sondern Zehntausende in die Stadien strömen für eSports-Events. Das lohnt sich nicht nur für die eSports-Profis, sondern auch für die Sponsoren, die Millionen in das Geschäft pumpen – und für Investoren.

Bei Electronic Sports, kurz: eSports, dreht es sich um alle Arten von Videospielen, vor allem solche mit Mehrspielermodus, um Wettkämpfe auszutragen. Gefragt sind natürlich Egoshooter, auch als Killerspiele bekannt, aber auch Sport- und Strategiespiele. Als die beliebtesten Spiele gelten laut Statistik des auf eSports spezialisierten Marktforschers Newzoo aktuell League of Legends, Hearthstone sowie Fortnite. In allen drei tragen Spieler ihre Schlachten aus mit virtuellen Charakteren, verbunden über das Internet. Eine clevere Strategie verhilft jeweils zum Sieg.

24 Millionen Dollar Preisgeld

Längst haben sich die Austragungen weiterentwickelt von den LAN-Parties der Neunziger, bei denen eine Handvoll Junger und Junggebliebener in dunklen Räumen Schlachten gegeneinander gefochten haben. Es gibt Spieler, die ihren Lebensunterhalt durch Daddeln bestreiten. So hat der deutsche Kuro Salehi Takhasomi, 25 Jahre alt, bislang Preisgelder in Höhe von mehr als 3 Millionen Dollar gewonnen.

«Die Szene hat alles, was eine professionelle Sportart ausmacht.»Heinrich Zetlmayer

Allein beim Wettkampf «The International» vergangenes Jahr ging es um Prämien von 24 Millionen Dollar. Online haben mehr als fünf Millionen eSports-Begeisterte das Event geschaut – das macht es spannend für Sponsoren. Das Internationale Olympische Komitee prüft gar die Eignung von eSports als olympische Disziplin. Im Rahmen der olympischen Winterspiele Anfang Jahr in Pyeongchang gab es bereits eSports-Wettkämpfe. Das Casino Luxor am Strip in Las Vegas hat kürzlich den Nachtclub geschlossen – um dort eine eSports-Arena zu eröffnen. «Die Szene hat alles, was eine professionelle Sportart ausmacht», erklärt Heinrich Zetlmayer, der als Investor und Manager seit 2010 in der Branche tätig ist.

Kein Wunder, haben Unternehmen das Thema für sich entdeckt. Die Experten von Newzoo schätzen das Marktpotenzial auf 906 Milliarden Dollar in diesem Jahr, ein Plus von 38%. Den grössten Batzen liefert das Sponsoring mit einem Anteil von 40 Prozent.

eSports-Erlösströme 2018 Grafik vergrössern

Weltweit den höchsten Umsatz mit eSports macht aktuell die chinesische Tencent. Schon 2011 hat sich die auf Internetinvestments spezialisierte Gesellschaft einen Mehrheitsanteil an League-of-Legends-Entwickler Riot Games gesichert. Am Fortnite-Entwickler Epic Games ist Tencent ebenso beteiligt und bringt den Bestseller nun nach China.

IT-Firmen spezialisieren sich auf Gaming

Andere profitieren ebenso. So sank zwar zum 14. Mal in Folge der Absatz mit Computern im ersten Quartal gemäss Zahlen von Gartner. Doch zu den wenigen Gewinnern gehörte mit einem Absatzplus von 7 Prozent Dell. Ein Grund: Die starke Nachfrage nach den Alienware-Produkten, spezieller Hardware für Gamer. Vor zwölf Jahren schon hat Dell den auf Computerspieler ausgerichteten PC-Hersteller Alienware gekauft. Auch HP, Lenovo, Asus und Acer bieten jeweils unter eigenen Marken Rechner speziell für Gamer. Chiphersteller Intel und Grafikchipproduzent Nvidia gehören fest zu den Sponsoren der Szene. Die Klientel schaut anders als der normale Computernutzer weniger aufs Geld – und weiss PC-Leistung noch zu schätzen.

Die Top 10 eSports-Unternehmen Grafik vergrössern

Hardware ist das eine, doch mindestens ebenso wichtig: die Software. Wohl und Wehe der Spieleverlage wie Electronic Arts oder Activision Blizzard hängt am Erfolg ihrer Topseller. Schliesslich wollen auch jene Erfolg haben, die die Bühne bereitstellen. Amazon etwa hat vor vier Jahren die damals noch wenig bekannte Streaming-Plattform Twitch gekauft.

Neben der Google-Tochter YouTube gehört Twitch nun zu den ersten Adressen, wenn es um das Zuschauen beim Videospielen geht – und das machen einige. Tag für Tag erreicht Twitch laut eigenen Angaben 15 Millionen Spielverrückte, die im Schnitt 106 Minuten am Schirm kleben. Investoren nehmen mit ausgewählten Spielern teil am Boom in der noch immer jungen eSports-Szene. (Finanz und Wirtschaft)