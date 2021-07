Glosse zum Frust der analogen Generation – Digital-Dubelismus oder: Wenn i mer vorchume wi ne Aff im Zoo Womöglich ist das sogar eine Art Krankheit: Die «Mundart»-Autorin leidet an schwerer digitaler Unlust. Renée Maria Bellafante

Und wie kriege ich mit einem Handy ohne Internet nun das Covid-Zertifikat ausgedruckt? Foto: David Bär

Gopf, itz het d Sarah ihri Kolumne scho ir Zytig u ig für di nächschti Wuche no nid mau d Überschrift! Der Grund für e Schrybstou isch, dass mi öppis beschäftiget, wo mer es Tabu schynt z sy: digitali Unluscht. Unger dere lyden ig nämlech. Vo Afang a. Vilech entdeckt die mau öpper aus Chrankheit, de chönnt me d Schäde über d Chrankekasse näh.

Auso, wi gseit – i wär itz zwöi Mau gimpft u wett no mys Zertifikat. Ha nes SMS übercho mit em ne länge Nummero – aber itz weiss i nid wis geit, das zum ne Papier la z wärde, wüu: I ha no es G3-Handy. Ohni Internet. U das het es zäis u längs Läbe u erfüut si Dienscht für mi absolut gnüegend. I bi die Generation, wo me vor Jahre mau im Bruefsläbe i di digitali Wäut het ynegschosse u klar hei mer Kürs gha u klar hei mer schlussändleche ds Nötigschte tschegget u chönne awände.