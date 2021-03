Testoffensive lanciert – Diesmal soll es ein echter Massentest werden An den letzten freiwilligen Tests nahmen zu wenige Schülerinnen und Schüler teil. Nun schafft der Kanton Bern neue Anreize dazu – in Zug nennt man das «Testobligatorium». Calum MacKenzie

Die neuen Pilotmassentests des Kantons werden unter anderem am Berner Gymnasium Kirchenfeld durchgeführt. Foto: Adrian Moser

Die vom Bundesrat beschlossene Testoffensive soll eine neue Phase in der Bewältigung der Pandemie darstellen. Doch gut drei Wochen nach dessen Ankündigung kommt der Strategiewechsel nur langsam in die Gänge. Nun startet der Kanton Bern mit einem Pilotversuch, auf den sich breite Massentests an Schulen stützen werden.

Am Dienstagmorgen wurden an Volksschulen in Lauterbrunnen, Bern-Bethlehem, Thun und Evilard, im Gymnasium Kirchenfeld sowie an der Berufsfachschule des Detailhandels in der Berner Altstadt präventive Massentests durchgeführt. Dabei werden Abläufe und Logistik erprobt. Nach den Frühlingsferien werden die Prozesse auf den ganzen Kanton ausgeweitet. «Ein frühzeitiges Erkennen von möglichen Ansteckungsherden dämmt die Pandemie ein», schreibt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion.