Vorbei ist vorbei, die schönen Erinnerungen wie auch die bitteren Momente im Jahr 2022 – nun beginnt für das Schweizer Nationalteam die neue EM-Qualifikation. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Als die Schweiz vor genau vier Monaten in die WM einstieg, war alles möglich. Von Verdammnis bis Huldigung. Am Ende gab es für sie von allem etwas. Wenn sie heute Samstag gegen Weissrussland die Qualifikation zur EM 2024 beginnt, ist die Erwartung eindeutig: Auch wenn selbst der 2. Platz zur Teilnahme berechtigt – in dieser Gruppe I ist nur der 1. Platz gut genug.