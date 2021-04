Grosse Freude, gedämpfte Party – Diesmal feiern die Young Boys ganz zivilisiert YB sichert sich mit einem 3:0 gegen Lugano den 15. Meistertitel der Vereinsgeschichte – und erlebt im kalten Wankdorfstadion einen äusserst kontrollierten Ausbruch der Emotionen. Moritz Marthaler , Dominic Wuillemin

Unter sich geblieben: Die Young Boys feiern den Titel in der Garderobe. Foto: Thomas Hodel (Freshfocus)

Es ist 17.50 Uhr, als auch die Historiker für die Nachwelt festhalten können: Die Young Boys sind Schweizer Fussballmeister 2020/21 – oder wie der Sportchronist gerne schreibt: Es ist amtlich. YB schlägt Lugano mit 3:0, der 15. Meistertitel ist im Trockenen, und im Wankdorfstadion nimmt eine eigentümliche Feier ihren kurzen Lauf.

Ein Titel in einem Heimspiel, Ehren vor eigenem Publikum – so will jeder Fussballer den letzten Schritt zum Meister machen. Die Young Boys haben ihren vielleicht grössten Moment so erlebt, am 28. April 2018, an diesem Tag, der sich als Stunde null einer neuen YB-Zeitrechnung ins Bewusstsein der Berner Bevölkerung eingebrannt hat. Damals war es ein gelb-schwarzes Kollektivgefühl, eine ganze Stadt war auf den Beinen. Am Samstag, an dem YB den lang ersehnten Titel holen sollte, sprach Stadtpräsident Alec von Graffenried in der Zeitung überschwänglich von einer Meisterfeier mit 150’000 Menschen.