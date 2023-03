Winterthur - YB 1:1 – Diesmal erstarrt der Aufsteiger nicht in Angst vor den Young Boys Beim dritten Direktduell müssen sich die Berner gegen Winterthur erstmals mit einem Unentschieden begnügen. Auch weil sie in der Nachspielzeit Pech bekunden. Dominic Wuillemin

Kampf statt Schaulaufen: Winterthur kann diesmal gegen YB entgegenhalten. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)



Diesmal begnügen sich die Winterthurer nicht einfach damit, gegen YB auf dem Platz zu stehen. Wie das Ende Januar in Bern der Fall war, als sie 1:5 untergingen und ihr Trainer Bruno Berner danach trotzdem von einem freudigen Erlebnis sprach. Nein, diesmal bewegen sie sich vor 8400 Zuschauern auf der Schützenwiese auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer. Sie sind aufmüpfig und durchaus gefährlich. Sie fordern dem Tabellenführer alles ab.

Die Winterthurer müssen einen heiklen Moment überstehen, als sich Fabian Rieder nach dem 1:0 durch Meschack Elia (21.) sogleich die Chance zum zweiten Tor bietet. Goalie Markus Kuster pariert den Abschluss des Nationalspielers. Und sie erleben einen zweiten solchen Moment, als sie durch den eingewechselten Roman Buess längst ausgeglichen haben (62.) und schon die Nachspielzeit läuft. Christian Fassnacht trifft aus kurzer Distanz den Pfosten, Joel Monteiro verzieht den Nachschuss. Beinahe wäre YB doch noch zum Sieg gekommen.

Verdient wäre das nicht unbedingt gewesen. Die Young Boys halten sich zwar vornehmlich in der Hälfte des Gegners auf und haben deutlich mehr Ballbesitz, aber sie können sich auch bei ihrem Goalie Anthony Racioppi bedanken, der einmal mehr vorzüglich aufgelegt ist und einige starke Interventionen zeigt. Etwa, als er eine Viertelstunde vor Schluss nach einem Kopfball gedankenschnell verhindert, dass sein Team in Rückstand gerät.

Könige der Unentschieden

Während YB-Verteidiger Lewin Blum von einer Enttäuschung spricht, wird klar, wie viel dieser Punktgewinn den Winterthurern bedeutet. Als der Stadionsprecher das Resultat verkündet, bricht Jubel aus. Und dann lässt dieser über die Lautsprecher «Always Look on the Bright Side of Life» von Monty Python laufen.

Positiv betrachtet, haben die Winterthurer nun die Gewissheit, nach zuvor zwei 1:5 mit dem Leader mithalten zu können. Sie sind zudem seit fünf Partien ungeschlagen. Sie spielten nun jedoch auch viermal in Folge 1:1 und drohen am Sonntag vom Letzten FC Sion überholt zu werden.

Und die Young Boys? Auch sie trennen sich zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen unentschieden. Ihr Vorsprung bleibt trotzdem komfortabel gross.



