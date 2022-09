Schleichverkehr wegen Baustelle – Dieses Verbot lässt einige Lastwagenfahrer kalt Wegen einer Baustelle zwischen Moosseedorf und Zollikofen sucht sich der Verkehr den kürzesten Weg. Für den Schwerverkehr wäre allerdings dieser tabu. Hans Ulrich Schaad

Dieser Lastwagen foutiert sich um die Gewichtsbeschränkung auf dem Hofwilbrüggli. Foto: Nicole Philipp

Die Zürichstrasse zwischen Moosseedorf und Zollikofen ist nicht nur in den Stosszeiten eine viel befahrene Hauptstrasse. Nun ist sie während Monaten ein Nadelöhr. Wegen einer Baustelle ist sie nur in eine Richtung passierbar. Wer von Moosseedorf in Richtung Stadt Bern fährt, muss einen Umweg in Kauf nehmen. Eine weiträumige Umleitung ist signalisiert.