Berner Lärmpolizei – Dieses Team bestimmt, wer in Bern zu laut ist Die kantonale Fachstelle Lärmakustik ist bei Lärmkonflikten ausschlaggebend – das Berner Gastgewerbe hinterfragt ihre Professionalität. Wie arbeitet die Behörde, die in Bern die Lautstärke kontrolliert? Maurin Baumann

Die Fachstelle Lärmakustik der Kantonspolizei Bern kontrolliert den Lärm in der Stadt Bern. Karikatur: Orlando

Ob wegen Fans beim Fussballplatz Spitz im Breitenrainquartier, bei der Zwischennutzung auf der Schützenmatte, beim Ringen um den Jugendclub Tankere oder beim geplanten Café am Egelsee: Die kantonale Fachstelle Lärmakustik kommt in Bern häufig zum Zug, wenn es um Lärmfragen geht. Die Stelle ist bei der Kantonspolizei angegliedert und prägt das städtische Leben. Insbesondere bei Lärmkonflikten hat ihre Einschätzung ein grosses Gewicht. Das jüngste Beispiel ist der Nachbarschaftsstreit rund um das Restaurant Chun Hee in der Münstergasse.

Die Arbeit der Fachstelle Lärmakustik ist immer wieder höchst umstritten. Das zeigt ein Fall aus Kehrsatz. Der Technoclub Kulturarena wurde als zu laut eingestuft. Die Betreiber waren mit diesem Gutachten der Fachstelle nicht einverstanden. Der Fall wird vor Bundesgericht ausgehandelt.