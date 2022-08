Architekturkolumne «Baustelle» – Dieses Gebäude ist den meisten anderen turmhoch überlegen Ganz ungerechtfertigt ist das Neubau-Bashing nicht, denn oft steht die Nutzungsmaximierung im Vordergrund. Es geht aber auch anders, wie ein Beispiel aus Nyon zeigt. Jürg Schweizer

Spannender siebengeschossiger Block aus Sichtbeton: Der «Immeuble» in der Rue de la Morâche 8 in Nyon, fertiggestellt im Jahr 2020. Foto: zvg.

Warum sind so viele Neubauten im städtischen Raum unbeliebt? Warum werden sie so oft mit wenig schmeichelhaften Attributen versehen und als Betonklötze verschrien? Wie oft hört man: «Hier möchte ich nicht leben!» Oder: «Wie kann man nur so was hinstellen?» Auffallend, dass ein guter Teil des kritisierenden Publikums in einer selbst gewählten Einfamilienhaussiedlung wohnt oder wenigstens wohnen möchte. Diesen von den Fachleuten geschmähten, Land fressenden Einfamilienhaus-Plantagen begegnet das breite Publikum mit sehr viel mehr Toleranz; hier sind die Neubauten, und mögen sie noch so verunglückt und auf sich selbst bezogen sein, keineswegs der oft groben Abqualifizierung ausgesetzt.