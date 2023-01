Michel Platinis Rückkehr – Dieses Comeback könnte für Infantino gefährlich werden Michel Platini soll in Frankreich Verbandspräsident und damit für höhere Aufgaben in Stellung gebracht werden. Das kann Fifa-Präsident Gianni Infantino nicht gefallen.

2014 amteten Infantino und Platini als Generalsekretär und Präsident des europäischen Fussballverbandes Uefa. Bild: Federico Gambarini (Keystone)

Das Statement der französischen Regierung war eindeutig genug. «Das Fass läuft über», teilte deren Sprecher Olivier Veran am Mittwochvormittag mit, der nationale Fussballverband FFF verdiene einen Präsidenten, «der der Aufgabe gewachsen ist». Da deutete schon alles darauf hin, dass die Zeit von Noël Le Graët an der Spitze der FFF vorbei sein würde. Gegen den 81-Jährigen läuft eine Untersuchung wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung (er weist Fehlverhalten zurück), zudem liegt er mit der Sportministerin im Clinch und äusserte sich zuletzt auch noch abfällig über die nationale Ikone Zinédine Zidane. Am Mittwochmittag zog er sich dann zurück, formal zunächst bis zum Ende der Untersuchung; auch die Generalsekretärin wurde suspendiert. Kommissarisch übernimmt Vize Philippe Diallo.