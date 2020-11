«Seisch DO / verschwindets / gisch ihm e name / kennsche scho nümm.» So fängt Ihre Mundart-Übersetzung des chinesischen Weisheitsbuches «Tao te king» an. Eigentlich kapituliert die Sprache hier schon vor dem Unsagbaren. Nicht gerade ermutigend für den Übersetzer, oder?

Natürlich ist das paradox, wie so vieles in diesem Werk. Zuerst wird die Möglichkeit der Sprache verworfen, aber dann geht es gleichwohl weiter. Gerade weil diese Philosophie versucht, Zivilisation radikal zu unterlaufen, leistet sie einen Beitrag zur Entwicklung der Zivilisation.