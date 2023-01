Architekturkolumne Baustelle – Dieses Bauwerk steht nur für eine kurze Zeit und verdient gerade darum Beachtung In Schwarzenburg baut die Stiftung Bernaville einen neuen Hauptbau. Das Provisorium aber hat es in sich und ist ein kleiner architektonischer Wurf für sich. Jürg Schweizer

Das «Providurium» der Stiftung Bernaville wird im Sommer 2024 ins Freiburgische versetzt und dort dauerhaft aufgestellt. Foto: PD

Schwarzenburg gehört im Kanton Bern nicht zu den Orten, die regelmässig in den Schlagzeilen sind oder sonst wie besonders beachtet werden. Am ehesten reist man dorthin, um sich im Naturpark Gantrisch zu erholen. Aber die Ortschaft? Zu Unrecht wird Schwarzenburg links liegen gelassen. Als traditionelles Holzbaugebiet hat der Ort auch topmoderne Architekturlösungen zu bieten – so etwa das neue Lagerhaus des Museums für Kommunikation beim alten Kurzwellensender.