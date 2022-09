Best of Sweet Home: Urban Chic – Dieser Wohnstil bringt Cityfeeling Urbanes Wohnen findet überall statt. Hier finden Sie Inspirationen und Shoppingideen dazu. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Elegant und modern

Wohnen: Verschiedene Wohninseln in einem grosszügigen Raum. Foto über: The Modern House

Modern, elegant und entspannt, aber nicht zwingend nur mit bekannten Designstücken: Urban Chic ist ein Wohnstil, der Stadtgefühl vermittelt. Man lebt und wohnt nämlich mittlerweile überall urban. Die Trennung von gemütlichem Landhaus oder cooler Stadtwohnung ist nicht mehr geografischer Natur. Das hat viel damit zu tun, dass sich die Industrien auf dem Land befinden und viele davon stillgelegt und zu Wohnraum wurden. Auch der Traum vom modernen Einfamilienhaus ist in unserem Land eher noch in ländlicheren Gegenden realisierbar.

2 — Warm und wohnlich

Details: Spiegel und Bilder an der Wand. Wohnaccessoires, Möbel und Foto: Made

Der Urban Chic bewegt sich nicht in der Beigeskala, die bei vielen Influencern so beliebt ist, sondern strahlt mehr Wärme aus. Wichtig dabei sind Farbakzente, edle Textilien wie Samt, Teppiche und ein gewisser Komfort. Auch Wohnaccessoires spielen eine wichtige Rolle. Man stellt Schalen, Kerzen, Leuchten und anderes auf Sideboards, Tische und Konsolen und hängt Bilder und Spiegel an die Wände. Dieser grüne Spiegel von Made ist ein schönes Beispiel dafür.

3 — Grosszügig und fliessend

Beim Urban Chic fliessen die verschiedenen Bereiche ungezwungen zusammen. Man isst und unterhält sich neben der grossen Bücherwand, arbeitet im Schlafzimmer und kocht nicht selten in Küchen, die sich zum Wohnraum hin öffnen. Dabei möchte man den Räumen möglichst viel Grosszügigkeit lassen und diese geschickt einrichten. Grosse, leichte Möbel, Stauraum, der bis zur Decke reicht, und eindrückliches Styling, wie hier ein übergrosser Strauss in einer Glasvase, sind hierbei hilfreiche Tricks.

Shoppingtipps:

Das Daybed mit grünem Bezug aus Samt ist von Maison du Monde zu 600 Fr. Der skulpturelle Holzhocker, der auch ein Beistelltisch sein kann, ist von La Redoute zu 240 Fr. Die Wohnaccessoires wie Schale, Vase und Kerzenständer finden Sie bei Ferm Living. Die elegante, schlichte Tischleuchte, bei der man Fuss und Schirm selber zusammenstellen kann, ist von La Redoute zu 49.95 Fr. Der grosse Sessel mit Bouclébezug ist von Made zu 1295 Fr.

4 — Wohnen mit Design

Einzelne, interessante Möbelstücke, die gekonnt zusammenfinden, prägen den Urban-Chic-Wohnstil. In der Schweiz sind dabei klassische Designikonen besonders beliebt, wobei auch diese jeweils mit Wärme und Farbe inszeniert werden.

5 — Gemütlich und chic

Klassisches Design passt in unterschiedliche Architektur – egal, ob diese nun modern und grosszügig ist, klein und unaufgeregt oder ein Altbau wie hier. Ein Element dieses Wohnstils ist das Skulpturale. Hier ist dies eine wunderschöne Vasenleuchte von Linck Keramik.

Shoppingtipps:

Ein beliebtes Möbel, das überall einsetzbar ist, ist der kleine schwarze Schrank. Dieses schwarze Highboard ist von Made zu 595 Fr. Die kleine Leuchte, die man per USB aufladen kann, ist von Zara Home zu 70 Fr. Die grosse, grüne Vase wirkt wie eine Skulptur und ist zu 274 Fr. bei Mooris erhältlich. Der elegante, leichte Gartensessel kostet 1'060 Fr. und ist von La Redoute. Das lange, tiefe Sideboard im Midcenturystil ist ebenfalls von La Redoute zu 2'860 Fr.

6 — Ruhig und stilvoll

Gestylt: Schlafzimmer im Urban-Chic-Stil. Foto über: Ruemag

Auch schlafen kann man im modern eleganten Urban-Chic-Wohnstil. Dabei bettet man schön und gibt dem Bett auch mal Zierkissen und Farbakzente. Ein beliebtes Element bei diesem Stil sind Midcentury-Möbel und -Accessoires, wie in diesem Schlafzimmer das Nachttischchen und das kleine Pult.

7 — Entspannt und liebevoll

Bettwäsche: Helle Schlafwelt mit dem gewissen Etwas. Interiordesign und Foto: Leanne Ford

Schlafzimmer sind Ruheoasen und werden auch als solche inszeniert. Da hilft es, schöne Wäsche zu wählen, Akzente zu setzen und beim Styling ein wenig zu überraschen.

Shoppingtipps:

Die karierte Wolldecke in warmen Farben ist von Zara Home zu 169 Fr. Die rosa Satinbettwäsche aus Bambusfasern ist von H&M Home zu 119 Fr, ebenso das hellblaue Samtkissen mit schwarzen Passepoiles zu 20 Fr. und der asymmetrische Spiegel zu 70 Fr. Die gestreifte Bettwäsche aus Baumwolle ist von Zara Home und gibt es in verschiedenen Grössen.

8 — Architektur und Farbe

Natürlich spielt bei Urban Chic die Architektur eine zentrale Rolle. Aber auch wenn man nicht in einem tollen Haus oder einer todchicen Wohnung wohnt, kann man diesen Stil umsetzen. Dabei hilft das Spiel mit den Farben, wodurch selbst ein einfacher Raum interessanter wird.

