Aufgefallen bei Winterthur - YB – Dieser Verdacht erhärtet sich bei den Young Boys immer mehr Die Berner Offensive lahmt beim 1:1 gegen den Aufsteiger längst nicht zum ersten Mal in letzter Zeit. Lichtblick ist ein Verteidiger, der gerade die Rekrutenschule absolviert. Dominic Wuillemin

Betretene Gesichter: Die Young Boys erleben in Winterthur einen enttäuschenden Abend. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Wicky lässt sich nicht beirren

Die Aussagen ähneln sich. Sodass sich zwangsläufig die Frage stellt, warum Raphael Wicky keine Antworten findet. In letzter Zeit beklagte der YB-Trainer regelmässig die spielerische Leistung seines Teams. Am Samstag in Winterthur sagt er nach dem 1:1 beim Aufsteiger, er sei nicht zufrieden. Auch, weil seine Mannschaft zu kompliziert und zu langsam agiert habe.