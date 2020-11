OSZE-Wahleinsätze seit 1991 Infos einblenden

Wahlbeobachtungsmissionen haben eine über 100-jährige Geschichte. Die erste dokumentierte fand bereits 1857 statt. Eine Gruppe preussischer, englischer, französischer und osmanischer Vertreter beobachtete Abstimmungen in den Fürstentümern Moldau und Walachei. Trotz der historischen Wurzeln wurde die Wahlbeobachtung erst nach Ende des Kalten Krieges zu einem etablierten Instrument. Seit 1991 entsendet die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit OSZE Wahlbeobachter. Inzwischen führt sie in allen ihren 57 Teilnehmerstaaten solche Missionen durch. Die Schweiz ist seit 1975 Mitglied der OSZE. Die Organisation leistet auch technische Hilfestellung, um die gesetzgeberischen und verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen für Wahlen in bestimmten Ländern zu verbessern. (gr)